Традиционный Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 мая Общество

Фото: Александр Чурбанов, с сайта Нижегородской митрополии

В кафедральном соборе Александра Невского 12 мая состоится традиционный Пасхальный хоровой собор (0+), в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры России и Белоруссии. Мероприятие пройдёт по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Как сообщили в Нижегородской митрополии, 17-й Хоровой собор объединит взрослые и детские коллективы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Минска, Санкт-Петербурга, Югорска. Они исполнят духовную классику.

Режиссёр и главный дирижер хорового собора – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора "Нижний Новгород" Иван Стольников. Музыкальный редактор – Кира Молева.

XVII Пасхальный хоровой собор пройдёт в воскресенье, 12 мая, в 15:00 по адресу: ул. Стрелка, д. 3а.

Вход свободный.

Напомним, что Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая. Шествие начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует до кафедрального собора Александра Невского, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич.