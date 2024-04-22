"Горячая линия" на тему капремонта МКД пройдёт в Нижнем Новгороде 2 мая

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Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода организуют "горячую телефонную линию" по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Согласно информации, звонки будут приниматься 2 мая с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Телефон "горячей линии": 435-68-86.Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания предложили скорректировать сроки капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области. В частности, предлагается учитывать реальное состояние дома.
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