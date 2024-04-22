"Горячая линия" на тему капремонта МКД пройдёт в Нижнем Новгороде 2 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода организуют "горячую телефонную линию" по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно информации, звонки будут приниматься 2 мая с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Телефон "горячей линии": 435-68-86.