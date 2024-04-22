Прямые рейсы в Самарканд запустят из Нижнего Новгорода с 9 мая Общество

Фото: с сайта uzairways.com

Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы, которые соединят Нижний Новгород с одним из древнейших городов мира - Самаркандом.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, полёты будут выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Airbus 320.

Вылет из Самарканда будет производиться в 9:20, прибытие в Нижний Новгород - в 11:10, время в пути составит 3 часа 50 минут.

Вылет из Нижнего Новгорода будет производиться в 12:30, прибытие в Узбекистан - в 18:00 по местному времени. Время перелёта составит 3 часа 30 минут.

Время отправления и прибытия для каждого аэропорта указывается местное.

Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 1 810 000 сум (от 13 200 рублей по действующему курсу), а по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд – от 2 371 000 сум (от 17 250 рублей).