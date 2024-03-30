Прямые рейсы в Баку запущены из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Авиакомпания "ИрАэро" запустила новый маршрут из Нижнего Новгорода в Баку (Азербайджан). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Полёты будут выполняться еженедельно по четвергам. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана самолет будет вылетать в 01:00 и прибывать в Баку в 05:00.

В обратном направлении, из международного аэропорта им. Гейдара Алиева, рейс будет осуществляться по средам в 21:00. Расчетное время прибытия в международный аэропорт имени В.П.Чкалова – в 23:00 (для каждого аэропорта указано местное время).

Напомним, что в начале марта запущены прямые рейсы из из столицы Приволжья в Оренбург, а в апреле - в Тюмень.