Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде Общество

Автобусный маршрут А-39 "Микрорайон Кузнечиха-2 -площадь Минина и Пожарского" закрылся в столице Приволжья. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, А-39 запустили 8 июля 2023 года для компенсации троллейбусов, которые перестали курсировать через площадь Свободы.

Изначально по маршруту курсировали 8 автобусов, однако потом выпуск на линию сократился до 5 машин.

"В апреле четыре автобуса с этого маршрута перераспределили на 61 маршрут, а последний пятый - на маршрут А- 37. В связи с обеспечением стабильного выпуска на электробусном маршруте Э-17 в количестве 9 единиц движение А-39 прекращено", - отмечается в сообщении.

Напомним, новый автобус от поселка Селекции до Нижнего Новгорода начал ходить с 21 апреля.