Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде

Автобусный маршрут А-39 "Микрорайон Кузнечиха-2 -площадь Минина и Пожарского" закрылся в столице Приволжья. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Согласно информации, А-39 запустили 8 июля 2023 года для компенсации троллейбусов, которые перестали курсировать через площадь Свободы.
Изначально по маршруту курсировали 8 автобусов, однако потом выпуск на линию сократился до 5 машин.
"В апреле четыре автобуса с этого маршрута перераспределили на 61 маршрут, а последний пятый - на маршрут А- 37. В связи с обеспечением стабильного выпуска на электробусном маршруте Э-17 в количестве 9 единиц движение А-39 прекращено", - отмечается в сообщении.
Напомним, новый автобус от поселка Селекции до Нижнего Новгорода начал ходить с 21 апреля.
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