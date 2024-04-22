Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2024 12:02  [133] Концерт "Военные песни у Кремля" пройдет в нижегородском Парке Победы 9 мая
02 мая 2024 11:47  [120] "Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде
02 мая 2024 11:34  [125] Около 12 млрд рублей выдано в Нижегородской области для получения ИТ-ипотеки
02 мая 2024 11:20  [120] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание"
02 мая 2024 10:56  [141] Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
02 мая 2024 09:25  [162] Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
02 мая 2024 09:04  [182] Высокая пожароопасность лесов ожидается на юго-востоке Нижегородской области
01 мая 2024 17:06  [358] Прямые рейсы в Самарканд запустят из Нижнего Новгорода с 9 мая
01 мая 2024 15:30  [277] АПЗ запустил новую программу лояльности "Приведи друга"
01 мая 2024 15:07  [288] Праздничный концерт "У Победы наши лица. У Победы нет границ!" собрал почти 1200 нижегородцев
Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание"

02 мая 2024 11:20  [120] Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание", сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Граждане до 14 лет могут подать заявку до 30 июня, школьники – до 3 июня. Все подробности - на сайте "Знание.Лектор".

"Знание.Лектор" - это масштабный конкурс для просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества "Знание". На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — "семейные ценности" — приурочена к Году семьи в России. Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Затем конкурсанты будут иметь возможность выступить перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

По итогам конкурсных испытаний участники "Знание.Лектор — 2024" получат шанс попасть в региональную команду лекторов общества "Знание" и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителей основного отбора получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Отбор в номинации "Школьники" завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. По итогам конкурсных отборов будут определены 175 финалистов, которые отправятся на профильную смену "Знание.Лектор" в МДЦ "Артек" с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph