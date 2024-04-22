Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание" Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе лекторов от Российского общества "Знание", сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Граждане до 14 лет могут подать заявку до 30 июня, школьники – до 3 июня. Все подробности - на сайте "Знание.Лектор".

"Знание.Лектор" - это масштабный конкурс для просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества "Знание". На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — "семейные ценности" — приурочена к Году семьи в России. Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Затем конкурсанты будут иметь возможность выступить перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

По итогам конкурсных испытаний участники "Знание.Лектор — 2024" получат шанс попасть в региональную команду лекторов общества "Знание" и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителей основного отбора получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Отбор в номинации "Школьники" завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. По итогам конкурсных отборов будут определены 175 финалистов, которые отправятся на профильную смену "Знание.Лектор" в МДЦ "Артек" с 25 сентября по 16 октября 2024 года.