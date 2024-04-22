"Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: страничка Михаила Шатилова в соцсети "Вконтакте"

"Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов на своей страничке в соцсети "Вконтакте".

Новый "отель для книг" начал свою работу 1 мая.

Гости парка смогут принести в "книжный отель" свою книгу и безвозмездно взять с полки другую.

Кроме того, с 1 мая в парке "Швейцария" начали работать все спортивные площадки, отправились в первые путешествия новенькие семейные веломобили и экскурсионные электрокары. Они отправляются с центральной площади парка.

Напомним, проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.