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Общество

"Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде

02 мая 2024 11:47  [101] Общество

Фото: страничка Михаила Шатилова в соцсети "Вконтакте"

"Отель для книг" открылся в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов на своей страничке в соцсети "Вконтакте".

Новый "отель для книг" начал свою работу 1 мая.

Гости парка смогут принести в "книжный отель" свою книгу и безвозмездно взять с полки другую.

Кроме того, с 1 мая в парке "Швейцария" начали работать все спортивные площадки, отправились в первые путешествия новенькие семейные веломобили и экскурсионные электрокары. Они отправляются с центральной площади парка.

Напомним, проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.

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Теги:
Парк Швейцария Парки
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