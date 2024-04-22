Нижегородская спортшкола "Радий" будет сотрудничать с футбольной академией Бухары

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Нижегородская спортшкола "Радий" подписала меморандум о сотрудничестве с футбольной академией Бухары и Бухарской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
По словам директора городского департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, важен обмен опытом между тренерским составом, специалистами спортивных школ и федераций.
"В Бухаре есть хорошие спортивные практики, которые можно эффективно применить в Нижнем Новгороде", - сказал Ермаков.
В рамках соглашения между Бухарой и Нижним Новгородом будут организованы совместные спортивные праздники, мастер-классы, методические занятия по повышению спортивного образования и квалификации тренерско-преподавательского состава.
Директор нижегородской спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников-Гордеев подчеркнул, что это первый пилотный проект Нижнего Новгорода в рамках сотрудничества спортивных школ на международном уровне.
"Коллеги из Бухары заинтересовались работой наших спортивных учреждений, объектов городской спортивной инфраструктуры, особенно тех, которые были задействованы в Нижнем Новгороде на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - рассказал Поддымников-Гордеев.
Руководитель Футбольной ассоциации Бухары Нутфулло Сафаров добавил, что стороны договорились укреплять партнерские отношения между футбольной академией Бухарской области и футбольной школой Нижнего Новгорода для развития спорта, а также содействовать обмену опытом между городами, среди руководителей, тренеров и футболистов.
Напомним, баскетбольный центр построят по концессии около стадиона "Нижний Новгород".
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