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Культура и отдых

Эн+ представил 3D-мэппинг на фестивале INTERVALS в нижегородском Кремле

02 мая 2024 13:12  [93] Культура и отдых

Одной из точек притяжения на фестивале INTERVALS стал 3D-мэппинг энерго-металлургического холдинга Эн+ в нижегородском Кремле.  

На фасаде здания нижегородского Законодательного собрания взошло Солнце как символ источника энергии. Затем его уравновесила Вода как образ силы, вращающей турбины и помогающей принести энергию людям.

Через мультимедийный перформанс компания с одной стороны выражает восхищение мощью природной стихии, а с другой подчеркивает способность человека обратить энергию природы себе на пользу. 

Виталий Гаврюшенко, генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) отметил, что, став частью этого мероприятия, энергохолдинг имеет возможность визуально показать ценность той энергии, которую компания дает людям, как важна эта энергия для каждого из нас.

"Творческий союз команды Эн+ и Dreamlaser позволил создать поистине впечатляющий проект. Зрелище получилось ярким и запоминающимся! Масштаб фестиваля INTERVALS с каждым годом растет, и он становится настоящей визитной карточкой Нижнего Новгорода. Мы рады, что в этом году стали частью этого масштабного культурного события. Нижний еще раз доказал, что он по праву носит почетное звание "Культурной столицы". 

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Теги:
Фестиваль Эн+
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