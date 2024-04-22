Эн+ представил 3D-мэппинг на фестивале INTERVALS в нижегородском Кремле Культура и отдых

Одной из точек притяжения на фестивале INTERVALS стал 3D-мэппинг энерго-металлургического холдинга Эн+ в нижегородском Кремле.

На фасаде здания нижегородского Законодательного собрания взошло Солнце как символ источника энергии. Затем его уравновесила Вода как образ силы, вращающей турбины и помогающей принести энергию людям.

Через мультимедийный перформанс компания с одной стороны выражает восхищение мощью природной стихии, а с другой подчеркивает способность человека обратить энергию природы себе на пользу.

Виталий Гаврюшенко, генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) отметил, что, став частью этого мероприятия, энергохолдинг имеет возможность визуально показать ценность той энергии, которую компания дает людям, как важна эта энергия для каждого из нас.

"Творческий союз команды Эн+ и Dreamlaser позволил создать поистине впечатляющий проект. Зрелище получилось ярким и запоминающимся! Масштаб фестиваля INTERVALS с каждым годом растет, и он становится настоящей визитной карточкой Нижнего Новгорода. Мы рады, что в этом году стали частью этого масштабного культурного события. Нижний еще раз доказал, что он по праву носит почетное звание "Культурной столицы".