Ремонт подземного перехода у Дворца спорта в Нижнем Новгороде обойдется в 3 млн рублей

Фото:
Администрация Советского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для ремонта подземного перехода у Дворца спорта. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать ступени на лестничном сходе №1, а также стены и пандус.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 6 мая. Итоги аукциона подведут 8 мая.
Ремонт подземного перехода должен завершиться до 1 июня.
Напомним, подземный пешеходный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде отремонтировали в прошлом году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+