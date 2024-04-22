Ремонт подземного перехода у Дворца спорта в Нижнем Новгороде обойдется в 3 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Советского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для ремонта подземного перехода у Дворца спорта. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать ступени на лестничном сходе №1, а также стены и пандус.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 6 мая. Итоги аукциона подведут 8 мая.

Ремонт подземного перехода должен завершиться до 1 июня.

Напомним, подземный пешеходный переход у Дворца спорта в Нижнем Новгороде отремонтировали в прошлом году.