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Общество

Сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в Москву и Киров

02 мая 2024 16:41  [55] Общество

Сдвоенные составы скоростного поезда "Ласточка" начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Москву и по маршруту Нижний Новгород – Киров в мае. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Из Москвы десятивагонный состав будет отправляться 8 и 11 мая в 20:50 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 1:13. Из столицы Приволжья "Ласточка" отправится 9 и 12 мая в 4:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 9:19.

Кроме того, сдвоенная "Ласточка" будет отправляться из Нижнего Новгорода в Киров 8 и 11 мая в 18:00 и прибывать в центральный город соседнего региона в этот же день в 23:00.

Из города на Вятке поезд отправится 9 и 12 мая в 6:23 и прибудет в столицу Приволжья в 11:19.

Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
ГЖД поезда
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