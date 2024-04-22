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Экономика

Минфин Нижегородской области погасил часть госдолга в 213,3 млн рублей

02 мая 2024 17:15  [114] Экономика

Министерство финансов Нижегородской области погасило часть госдолга в размере 213,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом, объем госдолга Нижегородской области с 1 апреля по 1 мая снизился до 139,3 млрд рублей.

В структуре долга по состоянию на 1 мая 75,2% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 24,4% - государственные ценные бумаги, 0,4% - госгарантии.

"Кредиты коммерческих банков в структуре госдолга отсутствуют", - пояснили в региональном минфине.

Напомним, в конце февраля глава региона Глеб Никитин сообщил, что решение президента РФ Владимира Путина о списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам позволит Нижегородской области сэкономить значительные средства.

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Теги:
Госдолг Финансы
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