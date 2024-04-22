Минфин Нижегородской области погасил часть госдолга в 213,3 млн рублей Экономика

Министерство финансов Нижегородской области погасило часть госдолга в размере 213,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом, объем госдолга Нижегородской области с 1 апреля по 1 мая снизился до 139,3 млрд рублей.

В структуре долга по состоянию на 1 мая 75,2% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 24,4% - государственные ценные бумаги, 0,4% - госгарантии.

"Кредиты коммерческих банков в структуре госдолга отсутствуют", - пояснили в региональном минфине.

Напомним, в конце февраля глава региона Глеб Никитин сообщил, что решение президента РФ Владимира Путина о списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам позволит Нижегородской области сэкономить значительные средства.