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Экономика

Нижегородская область досрочно погасила часть госдолга в размере 8,1 млрд рублей

03 апреля 2024 18:58  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство финансов Нижегородской области досрочно погасило часть госдолга в размере 8,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, погашена часть долга по ранее полученным федеральным бюджетным кредитам на опережающее финансирование капремонта и строительства дорог.

Кроме того, по облигационному займу 2019 года выплачен очередной накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 117,8 млн рублей.

Таким образом, объём государственного долга Нижегородской области с 1 марта по 1 апреля составил 139,5 млрд рублей. В структуре долга на 1 апреля 75,3% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 24,4% - государственные ценные бумаги, 0,3% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Напомним, что в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это решение главы государства позволит Нижегородской области сэкономить значительные средства, которые регион сможет направить на инфраструктуру и инвестпроекты. На какие конкретно – будет возможно определить после принятия соответствующих нормативных актов правительства РФ.

Как сообщил сегодня председатель правительства Михаил Мишустин на выступлении с отчётом в Госдуме, всего по задолженностям будет списано порядка одного триллиона рублей.

Как сообщает телеканал "360", правительство должно списать большую часть задолженности до 1 октября. Условие списания — целевое направление высвобождающихся средств на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов, в том числе — по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации, прокладке транспортных магистралей.

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