Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия" Общество

Фото: Общество "Знание"

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась презентация первых двух фильмов из документального цикла, который посвящен городам трудовой доблести. Один из них — о Нижнем Новгороде.

Серию фильмов подготовило Российское общество "Знание" при поддержке Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Госкорпорации "Росатом". Премьера прошла в павильоне "Энергия жизни" в рамках Всероссийского форума "Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров".

Съемки фильма о Нижнем Новгороде проходили сразу на нескольких крупных предприятиях: на заводе ГАЗ, заводе "Красное Сормово" и Горьковском железной дороге. Благодаря документальному циклу "Кузница эффективных кадров. Новая смена" зрители узнают не только о героических подвигах на заводах и фабриках во время Великой Отечественной Войны, но и видят, как сегодня работают и функционируют эти предприятия.

В съемках фильма принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил: "Нижегородцы гордятся статусом города. И, наверное, эта гордость еще и практическое преломление имеет: все эти традиции великие арсенала победы, промышленного центра, оборонной промышленности, они сохранены, и мы сейчас являемся лидером Приволжского федерального округа по количеству предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса. Идет огромный рост производства".

На презентации в павильоне на ВДНХ присутствовал директор Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Тимур Сираев. Он рассказал о том, почему было принято решение создать такой цикл фильмов.

"Эти фильмы олицетворяют силу духа и созидательный труд работников, которые без устали вкладывают душу в свое дело. Мы убеждены, что их преданность и усердие должны послужить нам образцом и источником вдохновения. Особенно важно, чтобы молодое поколение воспринимало их как пример трудолюбия, настойчивости и веры в себя. Благодаря их усилиям города процветают, промышленность крепнет, а жизнь приобретает новые краски и уровень комфорта", - отметил Тимур Сираев.

Всего Общество "Знание" и Фонд развития производственных систем и промышленного туризма выпустят шесть фильмов. В ближайшее время выйдут серии об Уфе, Кемерово и Казани. Кроме того, еще одна серия цикла будет посвящена профориентации и карьерным возможностям в России для молодых специалистов.

Главный режиссер Общества "Знание" Олег Червоняк рассказал, что на самом деле является основной ценностью новых фильмов.

"Этот проект про людей, это самое главное и ценное в нем. Мы рассказываем именно о них. Инженеры, проектировщики, лаборанты, конструкторы и многие другие являются единой цепью работников больших предприятий. Это настоящие профессионалы своего дела, которые разбираются в своей профессии и готовы делиться своими знаниями и опытом с другими", - сказал режиссер.

Жители Нижнего Новгорода уже могли видеть фильм о своем родном городе на местных телеканалах. Кроме того, посмотреть документальную кинокартину можно в социальных сетях Российского общества "Знание".