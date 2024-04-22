Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 16:54  [100] Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия"
03 мая 2024 16:36  [94] РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах
03 мая 2024 16:25  [102] Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая
03 мая 2024 15:55  [123] Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области
03 мая 2024 15:43  [119] Нижегородцы смогут поддержать пострадавших от паводков с помощью программы МТС
03 мая 2024 15:34  [141] Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках Нижнего Новгорода
03 мая 2024 15:14  [130] Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана
03 мая 2024 14:58  [164] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на Пасху
03 мая 2024 14:49  [238] Заморозки 0...-4° сохранятся в Нижегородской области до 8 мая
03 мая 2024 14:03  [212] Первый клещ - переносчик энцефалита выявлен в Нижегородской области
Общество

Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия"

03 мая 2024 16:54  [100] Общество

Фото: Общество "Знание"

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась презентация первых двух фильмов из документального цикла, который посвящен городам трудовой доблести. Один из них — о Нижнем Новгороде.

Серию фильмов подготовило Российское общество "Знание" при поддержке Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Госкорпорации "Росатом". Премьера прошла в павильоне "Энергия жизни" в рамках Всероссийского форума "Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров". 

Съемки фильма о Нижнем Новгороде проходили сразу на нескольких крупных предприятиях: на заводе ГАЗ, заводе "Красное Сормово" и Горьковском железной дороге. Благодаря документальному циклу "Кузница эффективных кадров. Новая смена" зрители узнают не только о героических подвигах на заводах и фабриках во время Великой Отечественной Войны, но и видят, как сегодня работают и функционируют эти предприятия. 

В съемках фильма принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил: "Нижегородцы гордятся статусом города. И, наверное, эта гордость еще и практическое преломление имеет: все эти традиции великие арсенала победы, промышленного центра, оборонной промышленности, они сохранены, и мы сейчас являемся лидером Приволжского федерального округа по количеству предприятий, включенных в реестр оборонно-промышленного комплекса. Идет огромный рост производства".

На презентации в павильоне на ВДНХ присутствовал директор Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Тимур Сираев.  Он рассказал о том, почему было принято решение создать такой цикл фильмов. 

"Эти фильмы олицетворяют силу духа и созидательный труд работников, которые без устали вкладывают душу в свое дело. Мы убеждены, что их преданность и усердие должны послужить нам образцом и источником вдохновения. Особенно важно, чтобы молодое поколение воспринимало их как пример трудолюбия, настойчивости и веры в себя. Благодаря их усилиям города процветают, промышленность крепнет, а жизнь приобретает новые краски и уровень комфорта", - отметил Тимур Сираев. 

Всего Общество "Знание" и Фонд развития производственных систем и промышленного туризма выпустят шесть фильмов. В ближайшее время выйдут серии об Уфе, Кемерово и Казани. Кроме того, еще одна серия цикла будет посвящена профориентации и карьерным возможностям в России для молодых специалистов. 

Главный режиссер Общества "Знание" Олег Червоняк рассказал, что на самом деле является основной ценностью новых фильмов. 

"Этот проект про людей, это самое главное и ценное в нем. Мы рассказываем именно о них. Инженеры, проектировщики, лаборанты, конструкторы и многие другие являются единой цепью работников больших предприятий. Это настоящие профессионалы своего дела, которые разбираются в своей профессии и готовы делиться своими знаниями и опытом с другими", - сказал режиссер.

Жители Нижнего Новгорода уже могли видеть фильм о своем родном городе на местных телеканалах. Кроме того, посмотреть документальную кинокартину можно в социальных сетях Российского общества "Знание".  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВДНХ История Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph