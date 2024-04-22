Митрополит Георгий возглавил богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе Общество

Фото: Александра Чурбанова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию в в Александро-Невском кафедральном соборе. Как сообщается на сайте нижегородской митрополии, вместе с прихожанами на богослужении присутствовали мэр города Юрий Шалабаев, член Совета Федерации ФС РФ от законодательной власти Нижегородской области Александр Вайнберг, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, представители нижегородского правительства, министерств, вузов, студенты Нижегородской духовной семинарии и центра подготовки церковных специалистов "Покров" имени митрополита Николая (Кутепова), а также учащиеся Александро-Невской православной гимназии Нижнего Новгорода.

В этом году Евангелие прозвучало на 23 языках, которое произнесли не только священнослужители, но учащиеся семинарий. Чтение пасхального Евангелия на разных языках мира стало традицией в память о том, что Евангелие должно быть возвещено во всех народах.

Во время богослужения Владыка Георгий зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и поздравил нижегородцев с праздником Светлой Пасхи. В завершении службы глава Нижегородской митрополии провел освящение артоса, после чего подарил участникам богослужения сувенирные яйца, а детям – пасхальные подарки.

Напомним, традиционный Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая

Также ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на Пасху

СПРАВКА

Пасха, Светлое Христово Воскресение – главный христианский праздник. Спаситель мира – Сын Божий Иисус Христос – воскрес в третий день после Своей Крестной смерти и восстановил связь человека с Богом, утраченную после грехопадения первых людей. Своим Воскресением Господь открыл человечеству дорогу в Царствие Небесное, до этого недоступную. Само слово Пасха значит "переведение", "переход": от небытия — к бытию, из ада — на небо, от смерти и тления — к бессмертию, которое и является первоначальным и естественным состоянием человека.