Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на Пасху Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В центре Нижнего Новгорода 4 и 5 мая временно ограничат движение по ряду улиц.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, объезд зоны проведения работ будет возможен по прилегающим улицам.

В связи с проведением Пасхального Крестного хода с 22:00 4 мая до 09:00 5 мая нельзя будет проехать по улице Рождественской, Благовещенской площади, Зеленскому съезду - на участке от улицы Добролюбова до Нижне-Волжской набережной и площади Минина и Пожарского, по улице Широкой, площади Народного Единства и улице Октябрьской - на участке от улицы Добролюбова до улицы Алексеевской.

Также в указанный период общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.

Так, трамваи, №№ 2 и 21 будут ходить по улице Маслякова до конечной остановки "Улица Маслякова".

Путь следования автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будет организован в сторону улицы Ковалихинской – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, улицам Алексеевской, Октябрьской и Варварской. В сторону Канавинского моста автобусы проедут по улице Варварской, площади Минина и Пожарского, далее по улицам Алексеевской, Звездинке, площади Горького, Большой Покровской и Малой Покровской улицам, Похвалинскому съезду.

Автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 226, 304 будут курсировать в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской. В направлении Канавинского моста проследуют по площади Минина и Пожарского, улицам Алексеевской, Звездинке, площади Горького, Большой Покровской и Малой Покровской улицам, Похвалинскому съезду.

Маршрут автобусов А-45 пройдет в направлении улицы Минина – по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. В направлении площади Горького проследуют по улицам Алексеевской, Звездинке.

Движение автобусов А-71, А-95 будет организовано по Нижне-Волжской набережной до конечной остановки "Катер Герой"в обе стороны.

Кроме того, с 09:00 до 17:30 5 мая будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Зеленского съезда, на улице Октябрьской на участке от улицы Добролюбова до улицы Алексеевской, а также по Зеленскому съезду, по улицам Широкой и Рождественской, Благовещенской площади и Похвалинскому съезду на участке от улицы Малой Покровской до Благовещенской площади. В это время также будет запрещен проезд по Канавинскому мосту, по улице Советской на участке от улицы Ивана Романова до площади Ленина в сторону площади Ленина и на участке от площади Ленина до улицы Самаркандской, а также по улицам Керченской и Самаркандской на участке от улицы Бетанкура до дома №1 по улице Самаркандской в сторону улицы Стрелки.

В данный период времени также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

Трамваи 2, 21 пойдут по улице Маслякова до конечной остановки "Улица Маслякова".

Автобусы маршрутов А-1, А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улицам Октябрьской и Варварской туда и обратно.

Движение автобусов А-3, А-19, А-52, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95, Т-40, Т-45, Т-70, Т-91, 226, 304 будет организовано по метромосту, по улицам Одесской и Горького, по площади Горького, далее по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской в обе стороны.

Маршрут автобуса А-5 пройдет по Нижне-Волжской набережной до конечной остановки "Улица Черниговская".

Путь следования автобусов А-22, А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 пройдет в сторону нагорной части города – по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького. В обратном направлении - по улицам Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской и метромосту.

Автобус А-45 в обе стороны будет проходит по улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской .

Маршрут автобусов Т-18 пройдет в направлении нагорной части города – по Московскому шоссе, по эстакаде метромоста, по метромосту, далее по улицам Одесской, Горького и площади Горького. В сторону заречной части города автобусы проедут по улицам Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, по Одесской, далее по метромосту, эстакаде метромоста и по Московскому шоссе.

Движение Т-24 в направлении нагорной части города пройдет по Совнаркомовской, Советской, по улице Ивана Романова, по метромосту, далее по улицам Одесской и Горького, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. В обратном направлении транспорт пойдет по улицам Варварской, Октябрьской, Алексеевской и Звездинке, через площадь Горького, по улицам Горького, Одесской, метромосту и улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Маршрут автобусов Т-87 будет сокращен до остановки "Площадь Революции". Электробусы Э-17 и автобусы А-68, Т-31 смогут развернуться на площади Минина и Пожарского вокруг большого сквера.

Отмечается, что на указанных маршрутах предусмотрены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Также с 18:00 4 мая до 04:00 5 мая в связи с проведением Пасхального богослужения будет запрещен проезд транспорта по улице Стрелке на участке от улицы Самаркандской до улицы Совнаркомовской, по улице Совнаркомовской на участке от парковки рядом с домом №1Б по улице Совнаркомовской до Волжской набережной, а также на Волжской набережной на участке от улицы Совнаркомовской до улице Бетанкура и по местным проездам по улице Самаркандской от дома №4 по улице Стрелке до дома №1 по улице Совнаркомовской и от улицы Стрелки до улицы Совнаркомовской.

Автомобилистам рекомендуется заблаговременно ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Напомним, традиционный Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая

Ранее сообщалось, что движение транспорта на центральных улицах нагорной части Нижнего Новгорода будет временно ограничено.