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Общество

Пасхальный крестный ход отменили в Нижнем Новгороде

05 мая 2024 12:33  [138] Общество
Пасхальный крестный ход отменили в Нижнем Новгороде

Пасхальный крестный ход отменили в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Традиционный Пасхальный крестный ход, который должен был пройти сегодня в Нижнем Новгороде, не состоится. Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В этой связи все нижегородцы приглашаются в 15:00 в кафедральный Александро-Невский собор. Здесь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит Великую Пасхальную вечерню. В завершении Владыка осветит царь-кулич и пасху. После освящения угощение раздадут верующим.

Напомним, крестный ход должен был начаться в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Было запланировано шествие по центру города: улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – кафедральный собор Александра Невского.

Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе.

СПРАВКА:

Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.

Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника Воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи.

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Теги:
Автопробег Волонтеры
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