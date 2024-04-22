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Общество

Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" открылся в Нижнем Новгороде

06 мая 2024 11:07  [38] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Всероссийский форум "Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" открылся на Нижегородской ярмарке 5 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Он проводится в нашем городе второй год подряд. В этом году на форум приехали 1500 ребят и девушек в возрасте от 14 лет из 89 регионов России, а также из Республики Абхазия. Из них из Нижегородской области - около 200 человек.

В открытии форума приняли участие заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

"Форум направлен на создание консолидированного сообщества для реализации новых проектов. Всего будет 18 номинаций конкурса на получение гранта, начиная от науки, заканчивая экологией и здоровым образом жизни", - рассказал Денис Аширов.

Светлана Ануфриева добавила, что в минувшем году Нижегородская область по мониторингу Росмолодежи стала лидером по работе с грантополучателями, что говорит о том, что в регионе выстроена отличная система взаимодействия с молодежью.

"Мы отбираем экспертов и знакомим их с молодежью. Затем эти наставники помогают девушкам и молодым людям выиграть грант до 1,5 млн рублей. Наши ребята привлеки уже порядка 117 млн рублей. У молодежи в последнее время возрос интерес к медийным проектам, им интересен различный контент в соцсетях, они хотят реализовать много проектов именно в этом направлении", - пояснила Ануфриева.

Сегодня участники форума смогут познакомиться с нижегородскими грантовыми проектами, в частности, они посетят генеалогический фестиваль в ННГУ им. Н.И. Лобачевского и примут участие в фестивале реконструкции.

Напомним, I Всероссийский форум "Росмолодежь.Гранты" в Нижнем Новгороде собрал 1500 участников.

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Теги:
Молодежь Форум
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