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Общество

Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 7,7% с начала 2024 года

06 мая 2024 13:20  [94] Общество

Более 11,6 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги с января по апрель 2024 года, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Из них на поездах дальнего следования было отправлено более 2,6 млн пассажиров (+10,3%), в пригородном сообщении – 8,9 млн человек, что на 6,9% больше, чем за четыре месяца 2023 года.

Только за апрель с вокзалов и станций на полигоне Горьковской железной дороги отправлено более 3,2 млн пассажиров (+6,3%). Из них около 667 тысяч человек - в дальнем следовании (+6,1%) и более 2,5 млн пассажиров – в пригородном сообщении (+6,4%).

Пассажирооборот в январе-апреле 2024 года увеличился на 12% и составил более 3 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – более 2,6 млрд пасс-км (+12,4%), а в пригородном сообщении – 414 млн пасс-км (+9,5%).

Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
ГЖД Общественный транспорт
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