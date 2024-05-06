Нижегородский доброволец: "Для меня честь – надеть военную форму Российской Федерации" Общество

Доброволец с позывным "Джонни" находится в Нижнем Новгороде на реабилитации. Во время последнего боевого задания его подразделение подверглось атаке. Сначала на военных напали дроны противника, затем начался танковый обстрел. "Джонни" получил ранение, но врачи подняли бойца на ноги.

"Когда я лежал в госпитале, мне помогли оформить все необходимые бумаги для того, чтобы я получил выплаты, положенные в связи с ранением. Сам никуда не ходил, спокойно лечился. Уже через 15 дней на мою карту пришли деньги", - поделился доброволец.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

"Джонни" признается, что хочет купить квартиру и обеспечить образование сыновей.

Доброволец приехал в Россию из Узбекистана на заработки. Начинал на севере страны, позже оказался в Нижнем Новгороде. Около 10 лет успешно занимался торговлей, перевез в Россию двух сыновей. Оба учатся в университете. Позывной военнослужащего связан с его настоящим именем. По словам бойца, оно с трудом дается сослуживцам.

"У нас полк многонациональный. На фронте нет различий: узбек, таджик, русский, тувинец, киргиз, татарин. Все мы братья", - рассказал "Джонни".

Мужчина стал россиянином во всех смыслах: получил гражданство, защищает страну на СВО и намерен и дальше трудиться на благо новой Родины.

"Для меня честь – надеть военную форму Российской Федерации. У меня дед освобождал Украину в 1943 году. Был там тяжело ранен. Для себя я определил личную задачу - помочь братьям-славянам в борьбе с фашизмом", - отметил военнослужащий.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте служувнн.рф.

По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.