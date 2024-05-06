Нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний Общество

9 мая нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний. Ориентировочно трансляция начнётся в 9:55 на телеканалах "Волга", "ННТВ" и "Волга 24".

Трансляция выйдет в эфир в том числе на сайтах РИА "Время Н" и "Нижегородская правда", а также в официальном аккаунте правительства Нижегородской области в соцсети "Вконтакте".

Телеканал "Нижний Новгород 24" запустит трансляцию нижегородского парада сразу после завершения московского - ориентировочно в 11:00.

Кроме того, в День Победы по всей стране состоятся онлайн-шествия "Бессмертного полка". Основная трансляция портретов ветеранов будет вестись на сайте "Бессмертного полка России" и на странице движения "Волонтёры Победы" в соцсетях.

"Бессмертный полк", сформированный из портретов героев Нижегородской области, можно будет увидеть сразу после окончания парада тоже в эфире местных телекомпаний, на сайтах СМИ и на странице облправительства во "ВКонтакте".

Также трансляцию онлайн-шествия планируют запустить в День Победы на городских экранах прямо с утра.

Как сообщалось ранее, организаторы шествия "Бессмертный полк" отменили очный формат в 2024 году. Традиционная акция будет организована в Нижегородской области в новых форматах.