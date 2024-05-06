Компания "Нижфарм" будет оштрафована за нарушение закона о рекламе Общество

Фото: сайт ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России оштрафует АО "Нижфарм" за нарушение закона о рекламе.

Как сообщается на сайте ФАС, с жалобой на рекламу лекарственного препарата "Артра", которая транслировалась на одном из телеканалов, обратился гражданин. По его заявлению, в рекламном ролике сообщалось, что боль и дискомфорт в суставах могут быть первыми признаками остеоартрита, и что препарат уменьшает количество обострений и восстанавливает суставы.

По действующему законодательству, реклама препаратов не должна гарантировать результат, безопасность препарата, отсутствие побочных действий и т.д. Также реклама лекарственных средств не должна иметь утверждений или предположений о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний.

ФАС России признала рекламодателя АО "Нижфарм" нарушителем Закона о рекламе, в результате чего компанию привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что после жалоб ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты.