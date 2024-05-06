Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды Общество

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды. Местами в ближайшие сутки может выпасть свыше трети месячного объёма осадков, а к дождям будет примешиваться снег.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 286 бригад "Нижновэнерго": 969 специалистов и 397 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты региона, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью почти 5,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или отделение МЧС. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.