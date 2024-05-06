Нижегородского ЦНИИ "Буревестник" передал минобороны РФ новую партию минометов Экономика

Фото: Сайт НАПП

Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" (входит в госкорпорацию Ростех) поставил новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 мм министерству обороны РФ. Об этом сообщает Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП).

У миномета 2Б11 усовершенствованный колесный ход, благодаря чему его можно быстро развернуть на позиции для стрельбы.

"Орудие оборудовано усовершенствованной плитой кругового обстрела, которая эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы", - пояснили в ведомстве.

Миномет может вести огонь осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами.

Напомним, нижегородский авиазавод "Сокол" в 2024 году продолжает участвовать в проекте по сборке Ил-114-300.