Режим ЧС введен из-за угрозы обрушения пяти домов в Нижнем Новгороде Общество

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородском районе Нижнего Новгорода из-за пяти аварийных домов. Об этом сообщается в постановлениях на сайте мэрии города.

Особый режим введен около дома №42 литера В на улице Большой Покровской и у дома №27 по Малой Ямской.

Помимо этого, режим ЧС установлен около дома №9А по улице Ошарской, у дома №23 по улице Октябрьской и около дома №18/39 в переулке Холодном.

Главе администрации Нижегородского района Алексею Рыболовлеву поручили оградить участки вокруг аварийных домов, а также составить план проведения аварийно-спасательных работ.

Помимо этого, главе района вместе с сотрудниками министерства имущественных и земельных отношений предстоит организовать непрерывный мониторинг за состоянием аварийных домов.

Напомним, Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.