Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил всех присутствующих с Днём Победы. Он отметил, что 9 Мая является одним из самых любимых и важных праздников для всей страны.

"Мы всегда с гордостью думаем о подвиге наших предков, и День Победы – это повод ещё раз собраться вместе с близкими на майские праздники и вспомнить семейных героев. День Победы напоминает нам о том, что в самые тёмные времена человеческий дух способен преодолевать любые испытания. Это символ нашей непоколебимой силы и искреннего патриотизма. А песни военных лет обладают удивительным свойством вызывать в нас ярчайшие эмоции, который так необходимы для сохранения исторической памяти. Поздравляю с Днём Великой Победы и желаю вам доброго здоровья!", - обратился к ветеранам Юрий Шалабаев.

Как отметили в городской администрации, многие нижегородские ветераны до сих пор ведут общественную деятельность и передают новым поколениям свой значительный жизненный опыт.

Так, почётный ветеран города Нижнего Новгорода Фёдор Федорович Репин уже 13 лет возглавляет совет ветеранов Волжского государственного университета водного транспорта.

"У меня четыре основных направления – работа с ветеранами, работа со студентами, история и издательская деятельность. Каждые пять лет мы выпускаем юбилейную книгу о ветеранах. Но, главное – это, конечно, работа с молодёжью. В этом году я несколько раз встречался с ребятами на уроках мужества, на прошлой неделе вручал школьникам почётные грамоты за участие в конкурсе "Корабль Победы", - рассказал ветеран.

Почётный ветеран Нижнего Новгорода и Нижегородской области, председатель городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Наталья Юрьевна Курепина уже более 70 лет собирает вокруг себя людей, переживших блокаду Ленинграда.

"У нас ленинградское блокадное братство, я выпустила две книги о нём. Собирать единомышленников я начала еще в 1952 году, когда приехала в Горький работать архитектором. Начинали с пяти человек, а одно время в организации было больше 70 блокадников", - поделилась Наталья Юрьевна.

Многие из пришедших на концерт ветеранов в годы войны были детьми, и спустя десятилетия они вместе ведут активную социальную жизнь, в которой особое место отводится сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Это наш любимый праздник. У всех рабочий стаж – более 40 лет, сейчас мы ветераны, нам всем уже к 80-ти и больше, но мы не унываем, живём дружно, весело, как одна семья!" - сказали ветераны труда Московского района Валентина Жилова и Галина Юдина.

"У нас свой ансамбль "Вдохновение", и мы сегодня выступаем, поём. Столько людей пришло! Особенно приятно видеть молодых", - добавила ветеран труда Московского района Нина Салмина.