Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2024 17:32  [1] Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя"
07 мая 2024 16:55  [88] Режим ЧС введен из-за угрозы обрушения пяти домов в Нижнем Новгороде
07 мая 2024 16:35  [88] Несколько участков дорог в муниципалитетах Нижегородской области перекроют 9 мая
07 мая 2024 16:12  [110] Более 17 тысяч нижегородцев получили помощь в "Поездах здоровья" с начала года
07 мая 2024 15:36  [133] Компания "Нижфарм" будет оштрафована за нарушение закона о рекламе
07 мая 2024 14:54  [137] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды
07 мая 2024 14:27  [150] Почти 60 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации с начала года
07 мая 2024 14:02  [151] Подсветку в честь Дня радио включат на нижегородской телебашне
07 мая 2024 13:33  [164] Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год подвели в Нижегородской области
07 мая 2024 13:18  [149] Нижегородский Парад Победы покажут в эфире региональных телекомпаний
Общество

Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя"

07 мая 2024 17:32  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла прошёл в театре "Комедiя". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил всех присутствующих с Днём Победы. Он отметил, что 9 Мая является одним из самых любимых и важных праздников для всей страны.

"Мы всегда с гордостью думаем о подвиге наших предков, и День Победы – это повод ещё раз собраться вместе с близкими на майские праздники и вспомнить семейных героев. День Победы напоминает нам о том, что в самые тёмные времена человеческий дух способен преодолевать любые испытания. Это символ нашей непоколебимой силы и искреннего патриотизма. А песни военных лет обладают удивительным свойством вызывать в нас ярчайшие эмоции, который так необходимы для сохранения исторической памяти. Поздравляю с Днём Великой Победы и желаю вам доброго здоровья!", - обратился к ветеранам Юрий Шалабаев.

Как отметили в городской администрации, многие нижегородские ветераны до сих пор ведут общественную деятельность и передают новым поколениям свой значительный жизненный опыт.

Так, почётный ветеран города Нижнего Новгорода Фёдор Федорович Репин уже 13 лет возглавляет совет ветеранов Волжского государственного университета водного транспорта.

"У меня четыре основных направления – работа с ветеранами, работа со студентами, история и издательская деятельность. Каждые пять лет мы выпускаем юбилейную книгу о ветеранах. Но, главное – это, конечно, работа с молодёжью. В этом году я несколько раз встречался с ребятами на уроках мужества, на прошлой неделе вручал школьникам почётные грамоты за участие в конкурсе "Корабль Победы", - рассказал ветеран.

Почётный ветеран Нижнего Новгорода и Нижегородской области, председатель городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Наталья Юрьевна Курепина уже более 70 лет собирает вокруг себя людей, переживших блокаду Ленинграда.

"У нас ленинградское блокадное братство, я выпустила две книги о нём. Собирать единомышленников я начала еще в 1952 году, когда приехала в Горький работать архитектором. Начинали с пяти человек, а одно время в организации было больше 70 блокадников", - поделилась Наталья Юрьевна.

Многие из пришедших на концерт ветеранов в годы войны были детьми, и спустя десятилетия они вместе ведут активную социальную жизнь, в которой особое место отводится сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Это наш любимый праздник. У всех рабочий стаж – более 40 лет, сейчас мы ветераны, нам всем уже к 80-ти и больше, но мы не унываем, живём дружно, весело, как одна семья!" - сказали ветераны труда Московского района Валентина Жилова и Галина Юдина.

"У нас свой ансамбль "Вдохновение", и мы сегодня выступаем, поём. Столько людей пришло! Особенно приятно видеть молодых", - добавила ветеран труда Московского района Нина Салмина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая Ветераны День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph