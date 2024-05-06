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Общество

Отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода

07 мая 2024 18:49  [153] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По данным на 15:00 7 мая отопление возвращено в 175 социальных объектов Нижнего Новгорода: в больницы, детские сады и школы. Об этом сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

И.о. директора ведомства Сергея Самсонов отметил, что теплоснабжающим организациям рекомендовано включить отопление в соцучреждениях по их заявкам.

В многоквартирные дома тепло подаётся при наличии технической возможности, а именно, если после завершения отопительного сезона не не стартовали ремонтные работы на котельных и тепловых сетях. ДУК должен подать соответствующую заявку в в теплоснабжающую организацию.

Самсонов пояснил, что этот процесс достаточно длительный и связан с особенностями работы ТЭК. На территории Нижнего Новгорода расположено 250 котельных и более 2 тысяч км теплосетей. После запуска должно пройти время, пока тепло дойдёт до потребителей.

"Работа продолжается в круглосуточном режиме", - подчеркнул представитель департамента.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным "Верхне-Волжского УГМС", в ночные и утренние часы 8-12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки -2...-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимутся до +4°.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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