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Общество

Перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня

08 мая 2024 10:37  [43] Общество

Фото: www.vremyan.ru

Улицу Тимирязева в Нижнем Новгороде частично перекроют с 13 до 29 мая. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Ранее сообщалось, что улицу Тимирязева частично перекрывали для автомобильного движения до 2 мая.

Движение по улице Тимирязева в этот раз перекроют между домами № 1 и № 27А из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Работы будет проводить АО "Теплоэнерго". На месте проведения работ установят временные дорожные знаки и ограждающие устройства.

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", -говорится в сообщении.

Напомним, улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекрыли для транспорта на 4 месяца.

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Теги:
движение Дороги
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