Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых Экономика

Вступивший в должность на новый срок президент России Владимир Путин поручил кабинету министров скорректировать существующие национальные проекты, а также представить 11 новых. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, 7 мая глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Среди них - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство.

Как сказано в указе, президент поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям.

Среди основных целей отмечается снизить уровень бедности за показатель в 7% к 2030 году и 5% — к 2036-му. Уровень бедности многодетных семей должен опуститься до 12% к 2030 году и до 8% — к 2036-му.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин анонсировал запуск таких национальных проектов, как "Семья", "Активная и продолжительная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры".