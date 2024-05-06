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Общество

Движение трамваев на трех маршрутах приостановлено в Нижнем Новгороде

08 мая 2024 12:11  [54] Общество

Движение трамваев на трех маршрутах приостановлено в Нижнем Новгороде 8 мая. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, из-за проведения технологических работ движение трамваев № 6 и 7 было остановлено до 14:00.

"С 14:00 до 17:00 трамваи будут следовать по Сормовскому кольцу маршрута №6. После 17:00 трамваи № 6 и 7 возобновят работу по прежним схемам",- пояснила Чернышова.

Помимо этого, до 16:30 временно приостановлено движение трамваев по маршруту №18 из-за проведения плановых работы на трамвайном кольце на улице Маслякова.

Напомним, трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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