Движение трамваев на трех маршрутах приостановлено в Нижнем Новгороде Общество

Движение трамваев на трех маршрутах приостановлено в Нижнем Новгороде 8 мая. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, из-за проведения технологических работ движение трамваев № 6 и 7 было остановлено до 14:00.

"С 14:00 до 17:00 трамваи будут следовать по Сормовскому кольцу маршрута №6. После 17:00 трамваи № 6 и 7 возобновят работу по прежним схемам",- пояснила Чернышова.

Помимо этого, до 16:30 временно приостановлено движение трамваев по маршруту №18 из-за проведения плановых работы на трамвайном кольце на улице Маслякова.

Напомним, трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.