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Общество

Энергетики устранили 68 повреждений на ЛЭП после снегопада в Нижегородской области

08 мая 2024 13:05  [82] Общество

Фото: сайт "Россети Центр и Приволжья"

Энергетики устранили 68 повреждений на линиях электропередачи после аномального снегопада в Нижегородской области 8 мая. Об сообщает пресс-служба "Нижновэнерго" (филиала "Россети Центр и Приволжья").

Так, по состоянию на 9:00 8 мая аварийные бригады устранили повреждения на 68 линиях электропередачи, ввели в работу 553 трансформаторных подстанций, убрали более 55 упавших на провода деревьев, а также заменили более 15 сломанных опор и изоляторов.

"В настоящее время работа продолжается. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме", - пояснили в Нижновэнерго.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 769 энергетиков и 247 спецмашин.

В "Нижновэнерго" работает оперативный штаб, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетов. Ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным "Верхне-Волжского УГМС", в ночные и утренние часы 8-12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки -2...-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимутся до +4°.

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Теги:
Снег Энергетика
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