Майский снегопад повалил в Нижнем Новгороде более 100 деревьев

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Снегопад повалил в столице Приволжья 129 деревьев по состоянию на 12:00 8 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Пострадавших от падения деревьев нет.
Коммунальные и дорожные службы убирают поваленных деревьев. На помощь им для распила деревьев направлены аварийно-спасательные отряды города и области.
"Также из-за неблагоприятной погоды 7 мая произошли три аварийных отключения электроснабжения в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. В настоящее время электроснабжение восстановлено",- пояснили в ведомстве.
Напомним, 55 деревьев упало на провода из-за снегопада в Нижегородской области.
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