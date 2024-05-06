Майский снегопад повалил в Нижнем Новгороде более 100 деревьев Общество

Фото: Сергей Бишлетов

Снегопад повалил в столице Приволжья 129 деревьев по состоянию на 12:00 8 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Пострадавших от падения деревьев нет.

Коммунальные и дорожные службы убирают поваленных деревьев. На помощь им для распила деревьев направлены аварийно-спасательные отряды города и области.

"Также из-за неблагоприятной погоды 7 мая произошли три аварийных отключения электроснабжения в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. В настоящее время электроснабжение восстановлено",- пояснили в ведомстве.

Напомним, 55 деревьев упало на провода из-за снегопада в Нижегородской области.