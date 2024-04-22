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Происшествия

Пьяная нижегородка спровоцировала смертельное ДТП на Московском шоссе

06 мая 2024 12:12  [60] Происшествия

Фото: ГИБДД Нижегородской области

Нижегородка, севшая за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения, спровоцировала смертельное ДТП на Московском шоссе. Об этом сообщили в нижегородской ГИБДД.

Авария произошла 5 мая в 22:20 на "круге" в районе дома №86 по Московскому шоссе. 27-летняя водитель седана Mazda проигнорировала дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу" и не пропустила идущей "по главной" машине "Лада 211240".

В результате ДТП погиб 25-летний пассажир отечественного хэтчбека.

Как уточнили в ГИБДД, виновница ДТП находилась под воздействием наркотических веществ.

В ведомстве напомнили, что управление автомототранспортом в состоянии опьянения недопустимо и чревато уголовным наказанием.

Нижегородцев, которые стали свидетелями передвижения по дороге водителя с признаками опьянения, просят сообщать об этом по телефону "112" для оперативного задержания правонарушителя.

Напомним, в 2023 году в Госавтоинспекцию Нижегородской области от граждан поступило 3257 сообщений о пьяных водителях. После проверки информации сотрудниками ДПС в 741 случае факт алкогольного опьянения подтвердился.

Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль насмерть сбил женщину под Кстовом.

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Теги:
Авария ДТП Наркотики
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