Сотрудники АПЗ прочитали стихи о войне в эфире заводского радио Общество

В АО "АПЗ" в эфире заводского радио 6, 7 и 8 мая транслировался новый проект – арзамасские приборостроители читали стихи военного времени.

В радиопроект попали одиннадцать произведений, все они имеют интересную историю создания, которая предшествовала прочтению стихотворений. Автором сценария выступила ведущий специалист отдела внешних связей и массовых коммуникаций Елена Ткаченко.

Прежде чем записанные стихи вышли в эфир, была проведена большая работа. Видеооператор Александр Назаров подобрал музыку и различные звуковые эффекты, чтобы усилить восприятие стихотворных строк. Советы по выразительному чтению заводчанам давала специалист музея истории АПЗ Алёна Николаева.

"Это второй радиопроект, который реализован силами сотрудников отдела внешних связей и массовых коммуникаций, – прокомментировала начальник ОВСиМК Оксана Скопцова. – Посвящен он 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это священный праздник для нашего народа, который нельзя обойти стороной. Мы знаем, что приборостроители – люди творческие, они всегда рады проявить себя, а мы лишь помогли им в этом и показали, как это можно сделать лучше. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Останавливаться на достигнутом не станем, будем реализовывать наши идеи и дальше".

Каждый, кто читал стихи и истории их создания, с большой ответственностью отнеслись к прочтению материала: готовились, пропускали через себя события того времени, слушали профессиональное прочтение известных актеров. От этого каждая программа получилась трогательной и душевной.

Елена Стрелова, контролер службы метрологии:

"О проекте узнала из заводской газеты "Новатор" и загорелась идеей принять в нем участие. Великая Отечественная война не обошла стороной мою семью. Мои прадеды тоже воевали и защищали Родину. Иван Федорович Вакин оставил свою подпись на стенах Рейхстага. Поэтому проект для меня – не просто чтение стихов, а дань уважения моим родным".

Ирина Миронова, контролер БТК-56 отдела технического контроля:

"Я читала стихотворение Георгия Рублёва «Памятник». Дома репетировала и все равно, когда записывалась в студии, волновалась. Но ребята поддерживали и помогали быть более эмоциональной. Все вышло замечательно! Если будет возможность, снова приму участие в таком мероприятии".

Текст: Наталья Глазунова. Фото автора