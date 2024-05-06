Более 20 граждан Узбекистана выдворили из Нижнего Новгорода

Фото:
Судебные приставы выдворили за пределы России 23 граждан Узбекистана через международный аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов". Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по региону.
Сначала сотрудники силового ведомства планировали выдворить 24 граждан среднеазиатской страны. Однако позже выяснилось, что последний из них находится в федеральном розыске в Санкт-Петербурге.
Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и даче взятки.
В результате судебные приставы доставили нарушителей до международного аэропорта Нижнего Новгорода "Чкалов", где их встретили сотрудники правоохранительных органов. Все 23 гражданина Узбекистана успешно прошли регистрацию на рейс.
В свою очередь, мужчину, находящегося в розыске, передали сотрудникам транспортной полиции.
Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+