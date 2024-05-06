Более 20 граждан Узбекистана выдворили из Нижнего Новгорода Общество

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Судебные приставы выдворили за пределы России 23 граждан Узбекистана через международный аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов". Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по региону.

Сначала сотрудники силового ведомства планировали выдворить 24 граждан среднеазиатской страны. Однако позже выяснилось, что последний из них находится в федеральном розыске в Санкт-Петербурге.

Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и даче взятки.

В результате судебные приставы доставили нарушителей до международного аэропорта Нижнего Новгорода "Чкалов", где их встретили сотрудники правоохранительных органов. Все 23 гражданина Узбекистана успешно прошли регистрацию на рейс.

В свою очередь, мужчину, находящегося в розыске, передали сотрудникам транспортной полиции.

Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.