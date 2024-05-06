График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде будет пересмотрен

График отключения горячей воды в многоквартирных домах Нижнего Новгорода будет пересмотрен из-за аномально низкой температуры воздуха в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, вопрос с пересмотром графика плановых отключений прорабатывается городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры совместно с ресурсоснабжающими организациями.
"Планового отключения, которое должно было стартовать в ряде домов с 13 мая, не будет", - пояснил мэр.
Юрий Шалабаев добавил, что по состоянию на 15:00 8 мая отопление дали в 257 детских садов, школ, поликлиник и больниц. К теплу также подключают многоквартирные дома, где есть техническая возможность и не начался ремонт на котельных и теплосетях.
"На данный момент к теплу подключено 490 домов. К завтрашнему дню по прогнозам число должно увеличиться до 1100, а соцобъектов - до 356. Вернуть тепло одномоментно во все объекты невозможно. Специалисты работают круглосуточно", - написал Юрий Шалабаев.
Напомним, отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода.
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