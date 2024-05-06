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Общество

Первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая

09 мая 2024 10:56  [66] Общество
фото: Кира Мишина

фото: Кира Мишина

Первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск в 6:00 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предусмотрены остановки в Козьмодемьянске (в 9:30), Чебоксарах (в 10:40) и в Казани (в 13:50). В Ульяновск судно должно прибыть к 19:10. В столицу Приволжья "Метеор" вернётся завтра в 18:10.

Отмечается, что несмотря на холодную погоду, на первый рейс выкуплено около 2/3 мест.

Как сообщалось ранее, на первом этапе рейсы будут выполняться по выходным, а в конце мая откроются рейсы между Нижним Новгородом и Ульяновском в будни.

Также напомним, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
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