Навигация судов на подводных крыльях "Метеор" откроется в Нижнем Новгороде 9 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Навигация судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" откроется в Нижнем Новгороде в День Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Метеор" отправится в первый рейс до Ульяновска. По пути он будет делать остановки в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани. Продажа билетов уже открыта.

"На первом этапе рейсы будут выполняться по выходным, а в конце мая откроются рейсы между Нижним Новгородом и Ульяновском в будни", - говорится в сообщении.

Планируется, что летом "Метеоры" будут ходить по этому маршруту три раза в неделю.

Напомним, навигация "Валдаев" в Нижегородской области откроется в мае.

Также ранее сообщалось, что Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.