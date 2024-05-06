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Общество

Всероссийская акция "Стена памяти" стартовала в Нижегородской области

09 мая 2024 13:56  [59] Общество
Всероссийская акция Стена памяти стартовала в Нижегородской области

Всероссийская акция Стена памяти стартовала в Нижегородской области

Всероссийская акция "Стена памяти" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Это один из новых форматов традиционного народного шествия "Бессмертный полк". В образовательных учреждениях, общественных и культурных пространствах региона, на предприятиях на "Стенах памяти" любой желающий сможет, заранее распечатав портрет героя, разместить фото рядом с изображениями других ветеранов.

Так, в "Школе 800" на "Стену памяти" руководство, педагогический состав и ученики школы прикрепили портреты своих родственников – фронтовиков. Именно эти фотографии они ежегодно проносили в колонне "Бессмертного полка".

"Стена памяти" несет в себе глубокий символизм и напоминает о важности почитания подвигов тех, кто отдал свои жизни за Родину. Важно сохранять и передавать память о героических поступках наших соотечественников. "Стена памяти" становится мощным символом этой важной миссии. В прошлом году мы торжественно открыли на территории Нижегородского кремля большую инсталляцию, собранную из фотокарточек наших героев-горьковчан. Теперь это настоящее место силы и гордости, где может побывать любой желающий", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

С приветственным словом на открытии "Стены памяти" в "Школе 800" выступили жительница блокадного Ленинграда, заслуженный ветеран Нижегородской области, член Всероссийского авторского общества, руководитель ансамбля "Волжане" Антонина Перцова и директор корпуса "Верхние Печеры" АНОО "Школа 800" Светлана Фролова.

Всего в рамках акции на территории муниципалитетов Нижегородской области подготовлено 112 площадок для размещения "Стен памяти".

Также каждый желающий сможет принять участие в акции, загрузив информацию о своем родственнике - участнике Великой Отечественной войны – на специальный интернет-портал: стена-памяти.рф. Все заполненные карточки пройдут обязательную модерацию.

Все собранные материалы и фотографии составят в постоянно действующую инсталляцию, посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Также их передадут в архивы и музеи, в том числе во Всероссийский исторический депозитарий "Лица Победы" (Музей Победы).

Присоединиться к акции и узнать подробнее о площадках ее проведения можно по контактному номеру телефона ситуационного центра "Волонтеров Победы" (831) 410 81 10 или в группе движения в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/niznovgorod.zapobedu

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Теги:
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