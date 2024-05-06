Онлайн-шествие Бессмертного полка транслируется на городских мониторах Общество

Онлайн-шествие Бессмертного полка транслируется на городских мониторах

Онлайн-шествие Бессмертного полка транслируется на городских мониторах, умных остановках и в транспорте. Нижегородцы смогут увидеть портреты ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Напомним, "Бессмертный полк" в этот раз не будет проводиться в очном формате по соображениям безопасности.

Но присоединиться к памятному проекту можно в альтернативных форматах. Так, в общественных местах, предприятия и учреждениях создают "Стены памяти", в общественном транспорте разместят свыше 200 плакатов с портретами Героев СССР из Нижегородской области в рамках проекта "Образ Победы", можно прикрепить или нанести портреты на одежду и затем опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #героиснами...