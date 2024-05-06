"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород 9 мая Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

"Поезд Победы" прибыл на железнодорожный вокзал столицы Приволжья 9 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

"Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. В составе насчитывается 10 тематических вагонов, экспозиция в которых посвящена отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Историческую реальность здесь воссоздали с помощью современных технологий.

Гости выставки смогут побывать в санитарном вагоне и увидеть медицинские инструменты времен войны, посетить вагон-баню и вагоны, где представлены сцены из немецкого концлагеря и Нюрнбергского процесса, увидеть радиста за работой, макет окопов Великой Отечественной войны, и даже побывать в импровизированном бетонном блиндаже и в настоящем штабе на совещании военачальников.

Любители оружия здесь увидят пулемет системы Льюиса, винтовку Мосина, немецкий пистолет-пулемет MP-40, ручные гранаты и другое оружие.

Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно посетить иммерсивную экспозицию с 9 по 11 мая, а 12 мая выставку смогут увидеть жители Дзержинска, 15 мая - жители Арзамаса. Получить билет можно бесплатно на сайте проекта: поездпобеды.рф.

Напомним, поезд "Сила в правде" прибыл в Нижний Новгород 25 апреля.