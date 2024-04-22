Поезд "Сила в правде" прибыл в Нижний Новгород 25 апреля Общество

Фото: Алексей Чугунов

Тематический поезд Минобороны РФ "Сила в правде" прибыл на железнодорожный вокзал столицы Приволжья 25 апреля. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Состав отправился из Москвы 23 февраля. За это время поезд преодолеет более 34 тысяч километров до Владивостока и сделает остановки в 75 городах России. Поезд вернется обратно в столицу 8 мая.

На вокзале поезд встречали замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева, контр-адмирал Вячеслав Сытник и военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

Поезд состоит из девяти экскурсионных вагонов и четырех вагонов с боевой техникой. Здесь можно увидеть макеты подводных лодок в разрезе, оборудованный блиндаж наблюдателя и оператора дронов, станковой пулемет "Максим", пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, подбитую под Авдеевкой американскую машину пехоты М2 "Брэдли", российские бронеавтомобили, в частности, многоцелевой автомобиль "Тигр-М" и многое другое.

"Этот поезд "Сила в правде" поднимет дух нижегородцев и внесет хороший вклад в воспитание подрастающего поколения", - уверен Андрей Чечерин.

Заместитель начальника эшелона поезда "Сила в правде", гвардии полковник Олег Широков добавил, что экспозиция призвана, в частности, развенчать миф о якобы непобедимости западного оружия.

"Американская техника, также как французская и немецкая горит на поле боя так, что не потушишь",- сообщил Широков.

Также на вокзале перед тематическим поездом прошла торжественная церемония приема в Юнармию.

"В Юнармию сегодня вступили 30 ребят и девушек. Книжки юнармайца им вручил настоящий контр-адмирал, я думаю, такое событие им запомнится на всю жизнь. Именно юнармейцы первыми посетили экспозицию поезда "Сила в правде". Наша молодежь может посмотреть и потрогать предметы экспозиции тематического поезда, а также пообщаться с героями СВО, которые прямо сейчас защищают нашу Родину", - рассказала Светлана Ануфриева.

Фото: Александр Воложанин

Напомним, музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода.