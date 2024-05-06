Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы Нижнего Новгорода Общество

Стелу Город трудовой доблести открыли в парке Победы Нижнего Новгорода

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Церемония состоялась 9 мая 2024 года.

"Подвиг наших предков впечатляет, но ещё больше вдохновляет на то, чтобы развивать наш край. Наш оборонно-промышленный комплекс и сейчас, во времена специальной военной операции, достоин тех заводов, которые ковали победу в сороковые", - прокомментировал в ходе церемонии открытия монумента губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стела увековечивает память о тружениках тыла и их вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Высота объекта - 33.5 м, грани выполнены из кортена и рубинового стекла. Строгий, вертикальный силуэт подчёркнут свободным экспрессивным движением полёта богини победы Ники.

Скульптурная группа у подножия стелы посвящена трудовому подвигу нижегородцев в годы Великой Отечественной войны.

Проект стелы разрабатывал советский и российский скульптор Андрей Ковальчук.

"Горьковскую область называли глубоким тылом. Хотя здесь не велись боевые действия, но у нас проходила передовая трудового фронта, ковалось оружие Победы! Более трети всех танков, самоходок и бронемашин, свыше трети минометов и автомобилей, 60% радиостанций, более 40% подводных лодок, не менее четверти всех самолетов выпустили горьковские предприятия! И всё это сделали наши земляки, труженики тыла", - добавил председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Напомним, памятник установлен в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В законе прописано, что в каждом населённом пункте, которому присваивается почётное звание "Город трудовой доблести", должна быть соответствующая стела.

Напомним также, что звание "Город трудовой доблести" присвоено Нижнему Новгороду летом 2020 года.