Подачу тепла возобновили в 4300 домов в Нижнем Новгороде Общество

Отопление дали в 4 348 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде по состоянию на 18:00 9 мая. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Подачу тепла также возобновили в 425 детсадов, школ, больниц и поликлиник.

По данным профильного департамента, отопление включат в тех жилых домах, где есть на это техническая возможность и еще не начались ремонтные работы, а также в социальные учреждения.

"На объектах, где уже начались профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность",- отметили специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Напомним, отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода с 7 мая из-за аномальных холодов.