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Общество

Подачу тепла возобновили в 4300 домов в Нижнем Новгороде

10 мая 2024 10:35  [105] Общество

Отопление дали в 4 348 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде по состоянию на 18:00 9 мая. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Подачу тепла также возобновили в 425 детсадов, школ, больниц и поликлиник.

По данным профильного департамента, отопление включат в тех жилых домах, где есть на это техническая возможность и еще не начались ремонтные работы, а также в социальные учреждения.

"На объектах, где уже начались профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность",- отметили специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Напомним, отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода с 7 мая из-за аномальных холодов.

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Теги:
дома Отопительный сезон
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