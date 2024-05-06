Подачу тепла возобновили в 4300 домов в Нижнем Новгороде

Отопление дали в 4 348 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде по состоянию на 18:00 9 мая. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
Подачу тепла также возобновили в 425 детсадов, школ, больниц и поликлиник.
По данным профильного департамента, отопление включат в тех жилых домах, где есть на это техническая возможность и еще не начались ремонтные работы, а также в социальные учреждения.
"На объектах, где уже начались профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность",- отметили специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.
Напомним, отопление начали возвращать в многоквартирные дома Нижнего Новгорода с 7 мая из-за аномальных холодов.
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