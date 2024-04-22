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Общество

Отопительный сезон в Арзамасе продлен до 13 мая

03 мая 2024 11:39  [3] Общество

Отопительный сезон в Арзамасе в Нижегородской области продлили до 13 мая. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети "Вконтакте" мэр города Александр Щелоков.

Сначала отопительный сезон в районном центре планировалось завершить 3 мая, однако после было принято решение о продлении отопительного сезона до 13 мая.

Глава Арзамаса подчеркнул, что данное решение было принято из-за значительного похолодания.

"Нельзя допустить, чтобы социальные объекты и жилые дома остались без отопления в -2 градуса. Решение касается всего округа", - написал Щелоков.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля.

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Теги:
Арзамас Отопительный сезон
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