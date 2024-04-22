Отопительный сезон в Арзамасе продлен до 13 мая

Отопительный сезон в Арзамасе в Нижегородской области продлили до 13 мая. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети "Вконтакте" мэр города Александр Щелоков.
Сначала отопительный сезон в районном центре планировалось завершить 3 мая, однако после было принято решение о продлении отопительного сезона до 13 мая.
Глава Арзамаса подчеркнул, что данное решение было принято из-за значительного похолодания.
"Нельзя допустить, чтобы социальные объекты и жилые дома остались без отопления в -2 градуса. Решение касается всего округа", - написал Щелоков.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля.
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