Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 мая 2024 11:44  [3] Новую "Стену памяти", посвященную участникам войны открыли в Большой Болдине
09 мая 2024 13:32  [460] "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород 9 мая
03 мая 2024 18:40  [612] Капремонт по нацпроекту начался в Линдовской школе искусств
03 мая 2024 17:13  [778] Ретротрамвай запустят по Рождественской в Нижнем Новгороде в майские выходные
02 мая 2024 19:34  [687] Нижегородский фестиваль INTERVALS-2024 собрал свыше 350 тысяч зрителей
02 мая 2024 13:37  [656] Выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” откроется в Русском музее фотографии
02 мая 2024 13:12  [468] Эн+ представил 3D-мэппинг на фестивале INTERVALS в нижегородском Кремле
01 мая 2024 10:40  [773] Традиционный Пасхальный хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 мая
30 апреля 2024 15:58  [685] Детские музыкальные школы и школы искусств Нижнего Новгорода продолжают приём
27 апреля 2024 15:18  [859] Здание нижегородского Заксобрания впервые станет площадкой фестиваля "Intervals"
Культура и отдых

Новую "Стену памяти", посвященную участникам войны открыли в Большой Болдине

10 мая 2024 11:44  [3] Культура и отдых

Фото: Администрация Большеболдинского муниципального округа

Новую "Стену памяти", посвященную участникам Великой Отечественной войны открыли в Большой Болдине в Нижегородской области 9 мая. Об этом сообщает администрация Большеболдинского муниципального округа.

На монументе теперь указаны имена не только тех жителей Большого Болдина, которые погибли в годы войны (на прежней "Стене памяти" было 4700 имен), но и всех участников Великой Отечественной войны района.

Всего в списке – 14 324 жителя Большого Болдина и он будет ежегодно дополняться теми, кого удастся найти.

Также у новой "Стены памяти" вчера зажгли Вечный огонь, который будет гореть на постоянной основе. Раньше Вечный огонь в Большом Болдине включали лишь два дня в году - 9 мая и 22 июня.

"Эти преобразования произошли благодаря огромной работе, которая стала возможной с присвоением Болдину статуса исторического поселения и победой с проектом благоустройства во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказала глава местного самоуправления Большеболдинского округа Алла Морозова.

Глава района также добавила, что огромную работу по поиску сведений о воинах провел краеведческий музей, почетный гражданин Большого Болдина Анатолий Пыхонин и волонтеры сельхозтехникума и школы.

Напомним, стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино Памятники
Поделиться:
Новости по теме
09 мая 2024 13:32  [460] "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород 9 мая
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph