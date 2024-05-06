Новую "Стену памяти", посвященную участникам войны открыли в Большой Болдине Культура и отдых

Фото: Администрация Большеболдинского муниципального округа

Новую "Стену памяти", посвященную участникам Великой Отечественной войны открыли в Большой Болдине в Нижегородской области 9 мая. Об этом сообщает администрация Большеболдинского муниципального округа.

На монументе теперь указаны имена не только тех жителей Большого Болдина, которые погибли в годы войны (на прежней "Стене памяти" было 4700 имен), но и всех участников Великой Отечественной войны района.

Всего в списке – 14 324 жителя Большого Болдина и он будет ежегодно дополняться теми, кого удастся найти.

Также у новой "Стены памяти" вчера зажгли Вечный огонь, который будет гореть на постоянной основе. Раньше Вечный огонь в Большом Болдине включали лишь два дня в году - 9 мая и 22 июня.

"Эти преобразования произошли благодаря огромной работе, которая стала возможной с присвоением Болдину статуса исторического поселения и победой с проектом благоустройства во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказала глава местного самоуправления Большеболдинского округа Алла Морозова.

Глава района также добавила, что огромную работу по поиску сведений о воинах провел краеведческий музей, почетный гражданин Большого Болдина Анатолий Пыхонин и волонтеры сельхозтехникума и школы.

Напомним, стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы Нижнего Новгорода.