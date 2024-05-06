Томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей

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Новый компьютерный томограф поступил в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Оборудование было закуплено по нацпроекту "Здравоохранение". На это было выделено из федерального и регионального бюджетов более 37 млн рублей.
Комплектующие к оборудованию были поставлены в медучреждение в конце марта.
"После завершения отделочных работ в помещении, ввода в эксплуатацию томографа и обучения персонала мы приступили к диагностической работе. Первых пациентов приняли уже в начале мая",- рассказала главврач городской поликлиники №4 Инна Пудова.
Сейчас кабинет компьютерной томографии работает в будние дни в две смены.
Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.
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