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Общество

Томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей

10 мая 2024 12:38  [45] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый компьютерный томограф поступил в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Оборудование было закуплено по нацпроекту "Здравоохранение". На это было выделено из федерального и регионального бюджетов более 37 млн рублей.

Комплектующие к оборудованию были поставлены в медучреждение в конце марта.

"После завершения отделочных работ в помещении, ввода в эксплуатацию томографа и обучения персонала мы приступили к диагностической работе. Первых пациентов приняли уже в начале мая",- рассказала главврач городской поликлиники №4 Инна Пудова.

Сейчас кабинет компьютерной томографии работает в будние дни в две смены.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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