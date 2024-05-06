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Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении воздуха в Кстове

10 мая 2024 15:58  [82] Общество

Фото: страничка Александра Бастрыкина Вконтакте

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Жители пожаловались в надзорное ведомство на несколько предприятий, которые работают вблизи жилых домов и осуществляют постоянные выбросы вредных веществ в воздух. Местные жители страдают от неприятного запаха и опасаются за свое здоровье. Жители обращались по этому поводу в различных инстанции, но безуспешно.

В СУ СК по Нижегородской области проводилась процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Кстовский район Экология
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