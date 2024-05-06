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Общество

Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за мероприятия 12 мая

11 мая 2024 11:11  [76] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 мая, будет запрещено движение транспорта возле ледовой арены в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) весь день - с 7:00 до 23:00.

Согласно информации, на площадке состоится масштабный танцевальный чемпионат.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

Напомним, что участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля

Кроме того, перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня.

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Теги:
движение Транспорт
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