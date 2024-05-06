Участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля

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В Нижегородском районе областного центра введены ограничения для движения автомобилей на участке улицы Провиантской. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Согласно информации, улицу перекроют в районе дома №186 по улице Максима Горького в связи с проведением строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.
Ограничения будут действовать с 8:00 13 мая до 23:59 30 июня.
В департаменте уточнили, что объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам.
Напомним, что перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня.
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