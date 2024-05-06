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Участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля

08 мая 2024 12:25  [114]

Фото: ЦОДД

В Нижегородском районе областного центра введены ограничения для движения автомобилей на участке улицы Провиантской. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Согласно информации, улицу перекроют в районе дома №186 по улице Максима Горького в связи с проведением строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Ограничения будут действовать с 8:00 13 мая до 23:59 30 июня.

В департаменте уточнили, что объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, что перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня.

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Теги:
движение Транспорт
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