Участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля

Фото: ЦОДД

В Нижегородском районе областного центра введены ограничения для движения автомобилей на участке улицы Провиантской. Об этом предупредили в департаменте транспорта.



Согласно информации, улицу перекроют в районе дома №186 по улице Максима Горького в связи с проведением строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Ограничения будут действовать с 8:00 13 мая до 23:59 30 июня.

В департаменте уточнили, что объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, что перекрытие улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде продлили до начала июня.